وزير الخارجية الفرنسي: الاتحاد الأوروبي قد يفرض "قريبا" عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين

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أعلن وزير الخارجية الفرنسي اليوم أن الاتحاد الأوروبي قد يفرض "قريبا" عقوبات جديدة على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وقال جان-نويل بارو: "لقد فرضنا عقوبات، عقوبات على المستوى الوطني ضد المستوطنين الذين يقومون بأعمال عنف، وعقوبات على المستوى الأوروبي"، مشيرا إلى أن "نظام العقوبات هذا تم تفعيله مرتين ومن الممكن تفعيله مرة ثالثة قريبا".

وقال بارو الذي شارك في حلقة نقاش حول الشرق الأوسط في منتدى باريس للسلام "نحن ملتزمون أمن إسرائيل، لكن من دون الإساءة إلى شعب إسرائيل أو الشعب اليهودي عموما (...) من مصلحة إسرائيل وأمنها أن يتم احترام القانون الدولي وإحقاق العدالة".