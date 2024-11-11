ثالث إعصار خلال شهر يقترب من الفلبين.. إجلاء آلاف القرويين

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تقوم السلطات الفلبينية بإجلاء الآلاف من الأشخاص قسرا من 2500 قرية في شمال البلاد اليوم الاثنين، وذلك مع تهديد إعصار آخر للمنطقة المتضررة بالفعل من الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن ثلاثة أعاصير خلال أقل من شهر.

ومن المتوقع أن يعبر إعصار توراجي فوق منطقة لوزون الجبلية، المنطقة التي قام الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور يوم أمس الأحد بتفقد الأضرار التي لحقت بها جراء الإعصار الأخير وأشرف على توزيع طرود غذائية على السكان.

وقد تخلف ماركوس عن حضور منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي هذا الأسبوع في بيرو للإشراف على جهود التعافي من الأعاصير المتتالية.

وكان الإعصار توراجي سريع التحرك على بعد حوالي 100 كيلومتر شرق بلدة كاسيجوران في مقاطعة أورورا الشمالية الشرقية صباح اليوم الاثنين، مع رياح مستمرة تصل إلى 130 كيلومتراً في الساعة وزوابع تصل إلى 180 كيلومترا في الساعة.

ومن المتوقع أن يتجه نحو شمال غربي البلاد عبر لوزون، ويضعف أثناء عبوره سلسلة جبال قبل أن يتجه نحو بحر الصين الجنوبي.

وأمر وزير الداخلية جونفيك ريمولا يوم الأحد بإجلاء قسري للأشخاص في 2500 قرية من المتوقع أن يضربها الإعصار توراجي، محذرا من أن جبال ووديان وسهول لوزون المشبعة بالأمطار أصبحت أكثر عرضة للفيضانات المفاجئة والانهيارات الأرضية.