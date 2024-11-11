ترامب يعرض على إليز ستيفانيك منصبا رفيعا

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ذكرت شبكة "سي إن إن" أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب عرض على عضو الكونغرس عن ولاية نيويورك إليز ستيفانيك منصب المندوب الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة.

ونقلت الشبكة عن مصدر مطلع: "عرض ترامب للتو على ستيفانيك منصب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة".

وذكرت أكسيوس سابقا أن ستيفانيك كانت منافسا ومرشحا لهذا المنصب.

وفي وقت سابق أعلن ترامب عن تعيين مديرة حملته الانتخابية سوزي وايلز رئيسة لموظفي البيت الأبيض.

وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" أن ترامب لن يضم أبناءه إلى إدارته الجديدة، على عكس فترة ولايته الأولى في منصبه، عندما شغلت ابنته إيفانكا ترامب وصهره جاريد كوشنر منصب مستشارين رئيسيين.

يذكر أن الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب تمكن من حسم السباق أمام منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، في الانتخابات التي جرت 6 نوفمبر ليعود إلى البيت الأبيض.