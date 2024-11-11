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هولندا.. اعتقال متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين في أمستردام

11
NOVEMBER
2024
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ألقت الشرطة الهولندية القبض على أكثر من 100 متظاهر مؤيد للفلسطينيين يوم الأحد بعد تحديهم لحظر على التظاهر في أمستردام.
 
وتجمع المئات من المتظاهرين في ساحة دام بالعاصمة وهتفوا "الحرية لفلسطين" و"أمستردام تقول لا للإبادة الجماعية" في إشارة إلى حرب غزة.
 
وبعد تصديق محكمة محلية على الحظر الذي فرضته سلطات المدينة، تدخلت الشرطة وأمرت المحتجين بالمغادرة وألقت القبض على أكثر من 100 منهم.
 
وقالت الشرطة إنها أبعدت 340 شخصا عن منطقة الاحتجاج عن طريق وضعهم على متن حافلات وإنزالهم عند مشارف المدينة.
 
وتم نقل متظاهر واحد إلى سيارة إسعاف وهو ينزف.
 
ومددت السلطات الحظر الساري منذ يوم الجمعة ليستمر أربعة أيام أخرى تنتهي الخميس.
 
وتم فرض الحظر بعد هجمات على مشجعي كرة قدم إسرائيليين عقب مباراة كرة قدم يوم الخميس بين فريق مكابي تل أبيب الزائر وفريق أياكس أمستردام الهولندي.
 
وأصيب ما لا يقل عن خمسة أشخاص في هجمات نددت بها السلطات الهولندية وزعماء أجانب، منهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووصفوها بأنها معادية للسامية.
 
وحثت إسرائيل مواطنيها الأحد على تجنب حضور أي أحداث ثقافية ورياضية في الخارج يشارك فيها إسرائيليون على مدى الأيام المقبلة.
 
وذكر بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن إسرائيل حصلت على معلومات مخابراتية تفيد بأن جماعات مؤيدة للفلسطينيين تعتزم إلحاق أضرار بالإسرائيليين في مدن في هولندا وبريطانيا وفرنسا وبلجيكا وغيرها.
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