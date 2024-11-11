الفليبين تخلي 2500 قرية قبيل وصول الإعصار توراجي

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أعلنت الحكومة الفلبينية الأحد أنه طلب من سكان 2500 قرية إخلاء منازلهم مع اقتراب الإعصار توراجي من شمال البلاد، في أعقاب ثلاثة أعاصير قوية ضربت الفيليبين في أقل من شهر.

ولا يزال نحو 700 ألف شخص يعيشون في مراكز إيواء أو منازل أقاربهم بعدما دمرت الأعاصير ترامي وكونغ-ري ووينشينغ منازلهم، وفقًا لأرقام حكومية حصلت عليها وكالة فرانس برس.

وقال وزير الداخلية والحكومات المحلية جونفيك ريمولا إن الأعاصير الثلاثة السابقة أودت بحياة 159 شخصًا، ومع نزقع اقتراب توراجي من اليابسة الاثنين، صدرت أوامر بإخلاء 2500 قرية في مناطق إيلوكوس وكاغايان فالي وكورديليرا الشمالية.

وأضاف ريمولا الأحد: "التربة في تلك المناطق مشبعة جدًا الآن وخطر الانهيارات الأرضية مرتفع للغاية"، مشددًا على أن "أوامر الإخلاء بالغة الأهمية".