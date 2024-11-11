في المكسيك... عشرة قتلى في هجوم مسلح على حانة

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قتل عشرة أشخاص وجرح سبعة آخرون مساء السبت في هجوم مسلح على حانة في كويريتارو في وسط المكسيك، على ما أفاد مسؤول أمني في المدينة التي تبقى بمنأى عمومًا من أعمال العنف المرتبطة بالإتجار بالمخدرات.

وقال المسؤول خوان لويس فيروسكا أورتيس في مقطع فيديو نشر على إكس إن "أربعة مسلحين وصلوا في شاحنة صغيرة حاملين أسلحة بعيدة المدى"، مشيرًا إلى "مقتل عشرة أشخاص وإصابة سبعة آخرين على الأقل بجروح داخل الحانة".

ومن بين الضحايا ثلاث نساء، بحسب مكتب المدعي العام في ولاية كويريتارو.

وأوقف شخص على ذمة التحقيق ومن المرتقب أن يمثل أمام النيابة العامة، وفق ما أفاد المسؤول الأمني.

وكشف المصدر عينه عن تحديد رقم لوحة المركبة التي أُضرمت النيران فيها على أيدي "المسؤولين المفترضين".