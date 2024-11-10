تعليقاً على فوز ترامب... ايران: تغيير رؤساء الدول لا يؤثر علينا

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علق رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، على نتائج الانتخابات الأميركية الأخيرة، التي أسفرت عن فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، مؤكدًا أن "ذهاب ومجيء رؤساء الدول الأخرى لا يؤثر على قدرة إيران في تأمين مصالحها".



ونقلت وكالة أنباء "إرنا" خلال كلمة له في الجلسة العامة لمجلس الشورى، اليوم الأحد، قائلاً أن "هناك اختلافات كبيرة في طريقة العداء تجاه الأشخاص الذين يتم انتخابهم رئيسًا للولايات المتحدة، لكن النقطة الأساسية هي أن ما يحدد سلوك العدو تجاهنا هو القوة الوطنية والأداء المقتدر وحنكة إيران، المستندة على نهج العقلانية الثورية".



وأضاف قاليباف أن "العنصر الأساسي لقوة إيران الوطنية يكمن في الشعب، الذي يمكنه استثمار القدرات المحلية وتعزيز أسس متينة للاقتدار الوطني في جميع المجالات العسكرية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، استنادًا إلى الإيمان بالسنن الإلهية".



وأكد أن "استقلالية العمل وتجنب التبعية للدول الأجنبية هو المبدأ الأساسي الذي تسعى إيران لتحقيقه"، مشيرًا إلى أن "مجيء وذهاب رؤساء الدول الأخرى لن يؤثر على قدرة بلادنا في تأمين مصالحها، طالما أننا نعتمد على قوتنا الداخلية والفكر والإرادة الإيرانية".