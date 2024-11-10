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حولوه إلى كبش فداء لخسارة هاريس.. كلوني يتراجع عن السياسة

10
NOVEMBER
2024
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يشعر النجم الهوليوودي الأميركي جورج كلوني أنه يتم استخدامه كـ"كبش فداء" في لعبة اللوم المحمومة حول من كان يمكن أن يتحمل خسارة كامالا هاريس الانتخابات، الأمر الذي يدفعه إلى التراجع عن السياسة الآن.
 
ففي مقال رأي لاذع، ألقى جورج كلوني، البالغ من العمر 63 عاما، بدعمه وراء هاريس حول سبب أن جو بايدن سيكون سببا لخسارة للديمقراطيين الانتخابات إذا لم يتخل عن حملته، لكن هذا لم يكن كافيًا لمنع فوز تاريخي لدونالد ترامب.
 
وتعرض كلوني منذ ذلك الحين لانتقادات من الديمقراطيين بسبب نفوذه خلال الانتخابات، حيث زعم البعض أن خسارة كامالا هاريس كانت خطأه.
 
ويشعر الحائز على جائزة الأوسكار "بخيبة أمل" من رد الفعل العنيف، حيث زعم المطلعون أنه لم يؤيد هاريس على الفور لأنه شعر أن الديمقراطيين كان يجب أن "يتراجعوا خطوة إلى الوراء" لوزن خياراتهم.
 
وقال مصدر لصحيفة ديلي ميل البريطانية حصريًا: "يشعر جورج أن رد الفعل العنيف الذي يتلقاه بسبب خسارة كامالا ليس مبررًا على الإطلاق.. فهو يعتقد أنه من غير العدل تمامًا محاولة جعله كبش فداء لخسارتها".
 
وأضاف المصدر: "لقد دعم (كلوني) الحزب الديمقراطي واستثمر الكثير من الوقت والمال فيه، لكنه سيتراجع الآن. إنه يشعر بخيبة أمل كبيرة".
 
وأردف قائلا: "عندما كتب مقاله، لم يقل جورج ’بايدن ليس لائقًا ليكون رئيسًا، اختروا كامالا‘، لكن الديمقراطيين هرعوا نحو كامالا وفي غضون أيام أصبحت المرشحة".
 
وأوضح المصدر أن جورج كلوني "يعتقد أنه كان ينبغي لهم أن يتراجعوا وينظروا في خياراتهم. لهذا السبب لم يؤيدها على الفور".
 
حقق ترامب عودة مذهلة إلى البيت الأبيض يوم الأربعاء ويحمل حاليًا 295 صوتًا انتخابيًا.
 
وكان كلوني، الذي شارك في بطولة فيلم "أوشين إليفن"، كتب مقال رأي قاسيًا لصحيفة نيويورك تايمز في يوليو حيث دعا بايدن إلى التنحي عن السباق وأعلن: "لن نفوز في نوفمبر مع هذا الرئيس".
 
 وتم نشر المقال بعد أقل من شهر من جمع كلوني 30 مليون دولار في حملة لجمع التبرعات لحملة إعادة انتخاب بايدن.
 
بعد أسابيع، ألقى كلوني بدعمه خلف هاريس و"سعيها التاريخي" حيث شكر بايدن على "إنقاذ الديمقراطية" بالتنازل عن مكانه في السباق لنائبته.
 
لكن هذه الخطوة تعرضت للمراجعة من قبل الديمقراطيين الذين زعموا أنه هذا "كله خطأ جورج كلوني!"
 
ونشرت مجموعة المعلقين السياسيين بقيادة المحاربين القدامى على حساب altNOAA في منصة "إكس" تقول: "ليحضر لي شخص ما جورج كلوني.. نحن بحاجة إلى إجراء.. محادثة".
 
وقام الصحفي جوشوا هارتلي بتحميل لقطة شاشة من مقال كلوني وأضاف: "شكرًا لك جورج كلوني".
 
وكتب مستخدم آخر على إكس يقول: "يجب ألا ينسى ترامب شكر مشاهير هوليوود. وخاصة جورج كلوني".
 
كما قدم كلوني صوته لحملة إعلانية لدعم هاريس وتيم والز.
 
ومن المشاهير الذين دعموا هاريس النجمة جوليا روبرتس، صديقة كلوني المقربة، وتايلور سويفت وبيونسيه وبروس سبرينغستين وويل فيريل وحتى أرنولد شوارزنيغر.
 
وفي الوقت نفسه، حظي ترامب بدعم أمثال إيلون ماسك وكاني ويست وهالك هوغان وميل غيبسون.
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