الانتخابات الأميركية.. قصة البلدة التي صوت فيها 6 أشخاص فقط

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افتتحت الانتخابات الأميركية، قبل أيام، باقتراع بلدة صغيرة شرقي الولايات المتحدة، عرفت بتأثيرها الصغير، وعاداتها العريقة.

البلدة هي ديكسفيل نوتش، في ولاية نيو هامشر، وعدد المصوتين فيها كان 6 أشخاص فقط، وهو عدد سكان البلدة بأكملها.

المثير في الموضوع أن النتيجة كانت التعادل، 3 صوتوا لدونالد ترامب، و3 صوتوا لكامالا هاريس.

هذه القرية النائية تجاور الحدود الكندية لمقاطعة كيبيك، وتعتبر تاريخيا أول المناطق التي تعلن نتائج التصويت في الانتخابات الأميركية.

ديكسفيل نوتش حافظت على التقليد الشهير، وأعلنت النتائج بعد 15 دقيقة من انتهاء عملية التصويت التي شملت السكان الستة.

يذكر أن ولاية نيو هامشر الصغيرة تؤثر بـ4 أصوات في المجمع الانتخابي، حصلت عليها كامالا هاريس خلال الانتخابات.