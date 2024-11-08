"سابقة" تحدث في البيت الأبيض.. بطلتها زوجة نائب الرئيس

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من المقرر أن تصبح أوشا فانس زوجة المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، أول "سيدة ثانية" أميركية من أصل هندي في البيت الأبيض.

وتزوجت المحامية أوشا فانس من جيه دي منذ عام 2014 ولديهما 3 أطفال ابنان، إيوان، 6 أعوام، وفيفيك، 4 أعوام، وابنة، ميرابل، 2 أعوام.

قبل كلية الحقوق، حصلت فانس على درجة البكالوريوس في التاريخ من جامعة ييل ودرجة الماجستير في الفلسفة من جامعة كامبريدج.

من هو جي دي فانس؟

ولد فانس وهو سيناتور من أوهايو عام 1984 في ميدلتاون بولاية كونيتيكت.

تخرج من مدرسة ميدل تاون الثانوية عام 2003 وحصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والفلسفة من جامعة ولاية أوهايو عام 2009.

حصل على درجة الدكتوراه في القانون من كلية الحقوق بجامعة ييل عام 2013.

عمل في قوات مشاة البحرية الأميركية من 2003 إلى 2007، وقد خدم في عملية حرية العراق.

انتخب لعضوية مجلس الشيوخ في عام 2022 لفترة تنتهي في 3 يناير 2029، وأصبح أحد أقوى المدافعين عن أجندة ترامب "لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى"، لا سيما في ما يتعلق بالتجارة والسياسة الخارجية والهجرة.