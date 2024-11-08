بوتين: النظام العالمي القديم انتهى... هناك صراع من أجل نظام جديد الآن

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روسيا اليوم: قال الرئيس فلاديمير بوتين أن الأسس السابقة للنظام العالمي غرقت في غياهب النسيان، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمنتدى فالداي.



وقال بوتين: "يتكشف الآن صراع حاد لا هوادة فيه من أجل المبادئ التي ستبنى عليها العلاقات بين البلدان والشعوب في المرحلة التالية".

وتابع: "بمعنى ما، تأتي لحظة الحقيقة: لقد ذهب النظام السابق في العالم بلا رجعة، ويمكن للمرء أن يقول ذلك، لقد ذهب بالفعل. وهناك صراع خطير لا هوادة فيه، صراع من أجل تشكيل نظام جديد".

وأوضح أنه "لهذا السبب، هذا ليس حتى معركة على السلطة أو النفوذ الجيوسياسي، إنه صدام بين المبادئ إياها التي ستبنى عليها العلاقات بين الدول والشعوب في المرحلة التاريخية المقبلة".

وأكد بوتين أن "الأمر يعتمد على ما إذا كنا جميعا قادرين على بناء الكون معا.. ما سيسمح للجميع بالتطور".

ونادي فالداي الدولي هو جمعية تضم كبار الخبراء الأجانب والروس في مجال العلوم السياسية والاقتصاد والتاريخ والعلاقات الدولية.