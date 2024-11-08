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الأمم المتحدة: "إسرائيل" لا تسمح بدخول الأغذية والمياه إلى شمال غزة

8
NOVEMBER
2024
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الشرق الأوسط السعودية: نيويورك-

قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن إسرائيل لا تسمح بإدخال المساعدات من الأغذية والمياه إلى شمال غزة التي تحاول الأمم المتحدة إرسالها إلى هناك.

 

وقالت المتحدثة المساعدة باسم الأمم المتحدة ستيفاني تريمبلاي للصحافيين، إن المساعدات الوحيدة التي سمحت إسرائيل بإدخالها منذ بداية هجومها الأخير هناك قبل شهر هي لوازم المستشفيات خلال مهمات الإجلاء الطبي.

 

وتابعت أن الهجوم يمنع ما يقدر بنحو 75 ألفاً إلى 95 ألف فلسطيني في شمال القطاع من الحصول على المواد الأساسية لبقائهم على قيد الحياة.

 

وأكدت تريمبلاي أن القصف الإسرائيلي والعمليات البرية تحول دون وصول العاملين في المجال الإنساني إلى المحتاجين.

 

وقالت إن السلطات الإسرائيلية أمرت يوم الخميس الفلسطينيين في أجزاء من غزة بالنزوح.

 

وأشارت إلى أن هناك تقديرات أولية من شركاء الأمم المتحدة على الأرض تشير إلى أن 14 ألف شخص نزحوا وهم في ملاجئ ومواقع أخرى، من بينها ثلاثة مراكز تديرها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين المعروفة باسم الأونروا.

الشرق الأوسط
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