ماكرون: لا يجب على الدول الأوروبية تفويض قضاياها الأمنية لواشنطن إلى الأبد

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمة ألقاها في قمة المجموعة السياسية الأوروبية في بودابست: "لا ينبغي للدول الأوروبية أن تفوض قضاياها الأمنية لواشنطن إلى الأبد".



وأضاف: "يلعب حلف "الناتو" بالطبع دورا رئيسيا، ونحن كالأوروبيين نريد أن نلعب دورنا داخل "الناتو"، ولا يقلل هذا الركن الأوروبي لـ"الناتو" من أهمية الحلف، لكن يجب أن نتحمل مسؤولية الصحوة الاستراتيجية. يجب ألا نفوض أمننا للأمريكيين إلى الأبد".



ودعا "أوروبا الى الاستيقاظ والبدء في العمل من أجل عدم الاختفاء الجيوسياسي وعدم التحول، من الناحية الاقتصادية، إلى ”سوق تعديل“ للقوى الأخرى".



وفي تعليقه على الانتخابات الرئاسية الأميريكية أشار ماكرون إلى أن "دور الاتحاد الأوروبي ليس تقييم فوز دونالد ترامب في هذه الانتخابات"، وقال: "انتخبه الشعب الأميركي وسيدافع عن مصالح الأميركيين، وهذا أمر عادل وجيد. والسؤال المطروح هو ما إذا كنا مستعدين للدفاع عن مصالح الأوروبيين".



وفي رأيه، "لا ينبغي على الدول الأوروبية أن تتبع النزعة الساذجة العابرة للأطلسي أو "القومية الضيقة، ولا ينبغي لها أن تشكك في التحالفات القائمة".



وتابع: "يتكون العالم من آكلات الأعشاب وآكلات اللحوم. إذا قررنا أن نبقى من آكلات الأعشاب، فإن الحيوانات آكلة اللحوم ستفوز ونصبح سوقا لها. أعتقد أنه سيكون من الجيد على الأقل أن نقرر أن نصبح من آكلات اللحوم. لا أريد أن نكون عدوانيين، أريد فقط أن نكون قادرين على الدفاع عن أنفسنا".



وتم إنشاء المجموعة السياسية الأوروبية بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كمنصة للحوار السياسي حول السلام والأمن في القارة، وكذلك التعاون بين دول الاتحاد الأوروبي والدول خارج فضاء المجموعة