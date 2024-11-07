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السويد.. اتهام أشخاص بزرع متفجرات خارج مقر شركة إسرائيلية

7
NOVEMBER
2024
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وجّه الادعاء العام السويدي الأربعاء الاتهام لثلاثة أشخاص بالتورط في وضع عبوات متفجرة خارج مقر شركة إسرائيلية للصناعات العسكرية في مدينة غوتنبرغ، وفق وثائق قضائية اطلعت عليها وكالة "فرانس برس".
 
وكانت السلطات السويدية قد عثرت في ثاني أكبر مدن السويد في 4 يونيو على قارورتين مملوءتين بالمتفجرات البلاستيكية خارج مكاتب شركة "إلبيت سيستمز" المعروفة بإنتاج الطائرات المسيرة.
 
وعملت الفرقة الوطنية السويدية لنزع المتفجرات على تفكيك العبوتين ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أي أضرار أو إصابات.
 
واتهم الادعاء شابين يبلغان 17 و24 عاما بتشكيل "تهديد شديد غير قانوني" و"محاولة إيقاع تدمير يتسبب بتعريض العامة للخطر" عبر زرع عبوات في موقع الحادث.
 
واتهم مشتبه به ثالث يبلغ 29 عاما بتخزين مواد متفجرة في منزله ونقلها إلى شركائه بالقرب من موقع الجريمة.
 
وقال المدعي العام يوهان أودن في لائحة الاتهام إن العمل كان يستهدف "حارس أمن الشركة وممثليها وموظفيها".
 
وسبق أن تعرضت شركة "إلبيت سيستمز" لحادث إطلاق نار في 10 أكتوبر من قبل فتى يبلغ 15 عاما دون أن يسفر عن إصابات، وقد جرى وفقا لوسائل إعلام سويدية اعتقال الشاب.
 
ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في أكتوبر عام 2023، سُجلت حوادث عدة استهدفت مصالح إسرائيلية في السويد.
 
ففي الأول من أكتوبر جرى إطلاق النار على السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم دون أن ترد أنباء عن إصابات.
 
وعثرت الشرطة في فبراير على قنبلة يدوية على أرض تابعة لمجمع السفارة، حيث وصف السفير الأمر حينها بأنه محاولة اعتداء.
 
وأُطلقت أعيرة نارية في مايو خارج السفارة، ما دفع السلطات إلى تعزيز التدابير الأمنية حول المصالح الإسرائيلية والمؤسسات اليهودية.
 
واتهمت وكالة الاستخبارات السويدية "سابو" في أواخر مايو إيران بتجنيد أعضاء من عصابات إجرامية سويدية لارتكاب "أعمال عنف" ضد المصالح الإسرائيلية وغيرها في السويد، وهو ما نفته إيران.
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