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الانتخابات الأميركية.. ماذا حدث لتنبؤ "عائلة سيمبسون"؟

7
NOVEMBER
2024
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لم يتحقق تنبؤ المسلسل الكوميدي المتحرك الشهير "عائلة سيمبسون" بأن تصبح كامالا هاريس رئيسة الولايات المتحدة، بعد فوز دونالد ترامب في انتخابات عام 2024.
 
وكان المسلسل المعروف بتنبؤاته الدقيقة في العديد من الأحداث المستقبلية على مدار 35 عاما، قد أشار في إحدى حلقاته إلى إمكانية تولي هاريس منصب الرئاسة.
 
ففي حلقة "Bart to the Future" التي عُرضت في عام 2000، تظهر شخصية ليزا سيمبسون كأول رئيسة للولايات المتحدة، مرتدية زيا أرجوانيا مشابها لما ارتدته هاريس خلال حفل تنصيبها في عام 2021، بما في ذلك عقد اللؤلؤ والأقراط.
 
وفي مشهد لافت في الحلقة، تقول ليزا: "لقد ورثنا أزمة ميزانية كبيرة من الرئيس ترامب"، مما أضاف لمسة من المفارقة بعد نتائج الانتخابات الأخيرة.
 
لكن بعد هزيمة هاريس في انتخابات هذا العام، قال البعض على وسائل التواصل الاجتماعي إن عائلة سمبسون فشلت في توقعها.
 
وكتب أحد المستخدمين على منصة "إكس": "هذه هي المرة الأولى التي تخطئ فيها عائلة سيمبسون".
 
وكان مسلسل "عائلة سيمبسون" قد اشتهر بتنبؤات أخرى صحيحة، منها أعمال الشغب في الكابيتول، ونهاية مسلسل "صراع العروش"، وجائحة فيروس كورونا، وعرض ليدي غاغا بين شوطي مباراة السوبر بول، واستحواذ ديزني على شركة "20th Century Fox" وغيرها من الأحداث العالمية.
 
وفي الشهر الماضي، صرّح المنتج التنفيذي للعرض، مات سلمان، لمجلة "بيبول" حول قدرة المسلسل على التنبؤ بالمستقبل قائلا: "الإجابة القاسية التي أقدمها دائما والتي لا يحبها أحد هي أنه إذا درست التاريخ والرياضيات، فسيكون من المستحيل علينا حرفيا عدم التنبؤ بالأشياء".
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