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"لعبت دوراً كبيراً في فوز ترامب"... تعرّفوا على "الطفلة الجليدية"

7
NOVEMBER
2024
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أعلن الرئيس المنتخب دونالد ترامب عن فوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية الأميركية، مشيدًا بمستشارته العليا سوزي وايلز، التي لعبت دورًا رئيسيًا في حملته الانتخابية. وبعد شكره لعائلته، خصّ وايلز بتعليق خاص، حيث قال إن الكثير من الفضل في فوزه يعود إليها.
 
ظهور وايلز القصير على المسرح في خطاب النصر أتاح لمحة عن السيدة التي يُتوقع أن تلعب دورًا كبيرًا في إدارة ترامب المقبلة.
 
وايلز، التي تُعد ناشطة سياسية مخضرمة في ولاية فلوريدا، كانت قد ساعدت ترامب في تحقيق فوز حاسم في ولاية فلوريدا في انتخابات 2016.
 
 
في مقابلة سابقة مع صحيفة "بوليتيكو"، عبرت وايلز عن رفضها للأحداث التي وقعت في 6 كانون الثاني 2021، عندما اقتحم أنصار ترامب مبنى الكابيتول الأميركي بعد أن ألقى ترامب كلمة زعم فيها أن الانتخابات سُرقت منه.
 
وفي وقت لاحق من هذا العام، وصفت الصحيفة وايلز بأنها "المستشارة الأكثر أهمية" لترامب، نظراً لدورها الكبير في توجيه استراتيجيات الحملة الانتخابية.
 
خلال خطابه يوم امس الأربعاء، طلب ترامب من وايلز أن تصعد إلى المسرح، قائلاً: "سوزي، تعالي، سوزي، تعالي إلى هنا"، وأشار إليها بيده.
 
لكن وايلز رفضت التحدث أمام الجمهور، مما دفع ترامب إلى الإشارة إلى شخصيتها بحديثه: "سوزي تحب البقاء في الخلف، لكننا نسميها "الطفلة الجليدية". هي تحب البقاء في الخلف، لكنها ليست في الخلف".
 
وايلز، التي شغلت منصب الرئيس المشارك لحملة ترامب إلى جانب كريس لاسيفيتا، تعتبر من أبرز الأسماء التي يتم تداولها لشغل منصب رئيس موظفي البيت الأبيض في حال تولي ترامب منصب الرئاسة مجددًا.
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