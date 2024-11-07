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ترمب يريد نهاية قريبة لحروب "إسرائيل" بتحقيقها "انتصاراً حاسماً"

7
NOVEMBER
2024
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الشرق الأوسط السعودية: واشنطن-

قالت المتحدثة باسم الرئيس الأميركي المنتخَب دونالد ترمب، إنه يريد أن يرى إسرائيل تنهي حروبها قريباً بانتصارات حاسمة.


وفي حديثها لقناة «12» التلفزيونية الإسرائيلية في أعقاب فوز ترمب، سُئلت إليزابيث بيبكو عن تعليقات ترمب في خطاب النصر حيث أعلن: «لن أبدأ الحروب، سأوقف الحروب»، فأجابت بيبكو في محاولة لتهدئة المخاوف في إسرائيل من أن ترمب قد يجبر إسرائيل على وقف القتال ضد «حماس» في غزة و«حزب الله» في لبنان دون تحقيق الدولة العبرية أهدافها الحربية: «إنه يريد أن تنتهي الحروب في أسرع وقت ممكن، لكنه يريد أن تنتهي بانتصار حاسم (لإسرائيل)»، وفق ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الإسرائيلية.

 

وقالت بيبكو أيضاً إن إدارة الرئيس بايدن لم تكن «حاسمة» في دعمها لإسرائيل. ورفضت التعليق على ما إذا كان ترمب سيعطي إسرائيل الضوء الأخضر لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، قائلة إن الأمر متروك للرئيس القادم للتعبير عن آرائه بشأن هذا الموضوع، وإنه سيفعل ذلك عندما يتولى منصبه في يناير (كانون الثاني).

الشرق الأوسط
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