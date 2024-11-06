غوارديولا بعد الخسارة الثالثة: ينتظرون سقوطي.. وسأجد حلاً

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أكد بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، أن تركيزه منصب حالياً على قيادة فريقه للعودة لطريق الانتصارات بعد الخسارة 1 / 4 يوم الثلاثاء أمام سبورتنغ لشبونة البرتغالي في دوري أبطال أوروبا.

وكانت هذه هي أول خسارة للفريق في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، والهزيمة الثالثة في أسبوع لمانشستر سيتي بعد خسارتين 1 / 2 أمام توتنهام وبورنموث في كأس الرابطة والدوري الإنجليزي الممتاز.

كما تعد المرة الأولى التي يخسر فيها فريق غوارديولا ثلاث مباريات متتالية منذ أبريل 2018.

وفي حديثه لوسائل الإعلام بعد المباراة، قال غوارديولا إن تركيزه وطاقته موجهان فقط لمساعدة لاعبيه على إيقاف سلسلة الهزائم.

وأوضح: إنه تحد صعب لكنني هنا، سيكون موسما صعبا كنا نعلم ذلك منذ البداية لكن هذا هو الأمر، أنا أحب ذلك وأريد مواجهته ورفع معنويات لاعبي فريقي.

وزاد: هذه هي الحياة. ربما كان التتويج بلقب الدوري الإنجليزي ست مرات في آخر سبع سنوات من بينهم أربع تتويجات متتالية هو أمر استثنائي. أحيانا تخسر.

وأكد: لعبنا بشكل سيء حقاً ضد بورنموث ولكننا لعبنا بشكل جيد اليوم، يجب أن أحاول إيجاد تفسير، لكن أحيانا يكون الأمر مجرد كرة قدم ويجب أن نقبل ذلك. هذه هي الرياضة، يجب على الجميع أن يكون أفضل وسنجد الحل".

وختم غوارديولا: ننافس على جميع البطولات، وسنستمر. سنعود إلى مانشستر للتحضير للمباراة ضد برايتون، لن أستسلم، ربما ينتظر الناس ذلك ولكنني لن أستسلم.