كيف يصوت رواد الفضاء في الانتخابات الأميركية؟

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مع بدء التصويت في مجمل الولايات المتحدة لاختيار الرئيس الأميركي القادم، أثيرت تساؤلات بشأن الآلية التي يصوت من خلالها رواد الفضاء بمحطة الفضاء الدولية.

وذكرت شبكة "سي إن إن" أن رواد الفضاء يختارون مرشحهم في بطاقة اقتراع سرية، يتم إرسالها من الفضاء إلى مركز جونسون الفضائي في هيوستن، ثم تذهب البطاقة إلى كاتب محكمة مقاطعة هاريس في ولاية تكساس ليتم احتسابها من ضمن عمليات فرز الأصوات.

وكان رواد الفضاء الأميركيون في محطة الفضاء الدولية قد دعوا مواطنيهم إلى التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وكتب رائدا الفضاء دون بيتيت ونيك هيغ في منشور عبر تطبيق "إنستغرام": "لا يهم إذا كنت جالسا أو واقفا أو طافيا، المهم هو أن تصوت".

ونشر رائدا الفضاء التابعان للإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء "ناسا" صورة يظهران فيها مع زميليهما بوتش ويلمور وسوني ويليامز وهم يطفون على محطة الفضاء وأذرعهم متشابكة، ويرتدي بعضهم جوارب مكتوب عليها: "فخور بكوني أميركيا".