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فوز ترامب "التاريخي".. أبرز المهنئين

6
NOVEMBER
2024
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هنأ مجموعة من الرؤساء والقادة حول العالم، دونالد ترامب، الأربعاء، على فوزه برئاسة الولايات المتحدة ليكون الرئيس الـ47.
 
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على رأس قائمة المهنئين حيث كتب على منصة "إكس": "تهانينا للرئيس دونالد ترامب".
 
بدوره، هنأ الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي ترامب، قائلا: "سنطبق معا منهج السلام بالقوة الذي يجعل السلام العادل قريبا في أوكرانيا".
 
وأضاف: "نحن مهتمون بتطوير التعاون السياسي والاقتصادي المتبادل المنفعة والذي سيعود بالنفع على بلدينا. إن أوكرانيا، باعتبارها واحدة من أقوى القوى العسكرية في أوروبا، ملتزمة بضمان السلام والأمن على المدى الطويل في أوروبا والمجتمع عبر الأطلسي بدعم من حلفائنا".
 
من جانبه، هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ترامب على العودة "التاريخية" للبيت الأبيض.
 
وقال نتنياهو إن عودة ترامب إلى البيت الأبيض "تقدم بداية جديدة لأميركا وتمثل إعادة الالتزام القوي بالتحالف العظيم بين إسرائيل وأميركا".
 
كما هنأ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، ترامب مؤكدا أنه سيبقي الحلف "قويا".
 
بدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر: "أتطلع للعمل مع ترامب وسوف تستمر العلاقة بين بلدينا في الازدهار".
 
في السياق، قال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي: "نتطلع لتجديد تعاوننا وتعزيز العلاقات بين الهند والولايات المتحدة".
 
كما هنأ رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان ترامب بالفوز في الانتخابات الرئاسية الأميركية قائلا: "إنه فوز كان العالم بأمسِّ الحاجة إليه".
 
كما رحب وزيران ينتميان لليمين المتطرف في حكومة نتنياهو بفوز ترامب.
 
وكتب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على موقع إكس: "نعم، حفظ الله ترامب".
 
من جانبه، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش: "حفظ الله إسرائيل، حفظ الله أميركا".
 
وأعلن ترامب من على منصة مركز مؤتمرات بالم بيتش بولاية فلوريدا، الأربعاء، فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية.
 
وقال ترامب: "أشكر الشعب الأميركي على انتخابي لأكون الرئيس الـ47".
 
وتابع: " حققنا الفوز في الولايات المتأرجحة، صنعنا التاريخ الليلة وهذا نصر سياسي، سنبدأ العصر الذهبي للولايات المتحدة".
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