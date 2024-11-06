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أنصار هاريس يغادرون.. وأنصار ترامب يحتفلون

6
NOVEMBER
2024
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ذكرت وسائل إعلام أميركية أن المرشحة الديمقراطية للرئاسة كامالا هاريس لن تلقي، الأربعاء، كلمة أمام مناصريها في ساحة جامعة هاورد.
 
وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن المفاجأة وعدم التصديق خيما على تجمع لمؤيدي هاريس الذين غادروا ساحة جامعة هاورد بواشنطن بعد رجوح كفة النتائج حتى الآن لصالح المرشح الجمهوري دونالد ترامب.
 
في المقابل، بدأ مؤيدو ترامب الاحتفال، حيث تتزايد المؤشرات على اقترابه من الفوز، لا سيما بعد حسمه للنتيجة في ولايتين متأرجحتين.
 
وأفاد مسؤول في حملة ترامب الانتخابية بأن الأخير يتجه إلى بالم بيتش بولاية فلوريدا لإلقاء كلمة أمام مؤيديه.
 
وفي أولى النتائج المعلنة، فاز ترامب حتى الآن بهذه الولايات: إنديانا وكنتاكي وفرجينيا الغربية وأوكلاهوما وفلوريدا وألاباما ومسيسيبي وتينيسي وكارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية وأركنساس ونبراسكا وداكوتا الشمالية وداكوتا الجنوبية ووايومنغ ولويزيانا وأوهايو وتكساس وميسوري ومونتانا ويوتا وكانساس وآيوا وإيداهو وجورجيا.
 
في المقابل، حسمت هاريس فوزها بولايات كاليفورنيا وواشنطن وفيرمونت وماريلند وكونيتيكت وماساتشوستس ورود آيلاند ونيوجيرسي وديلاوير وإلينوي ونيويورك وكولورادو وديلاوير ونيو مكسيكو وأوريغون وفيرجينيا ونيو هامبشاير.
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