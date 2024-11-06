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انتخابات الكونغرس الأميركي.. "كفة راجحة" للجمهوريين

6
NOVEMBER
2024
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استعاد الحزب الجمهوري السيطرة على مجلس الشيوخ من الديمقراطيين بحصوله على 51 مقعدا على الأقل من أصل 100 على ما توقعت محطات تلفزة أميركية الأربعاء.
 
وذكرت محطتا "فوكس نيوز" و "إن بي سي نيوز" أن الجمهوريين استعادوا السيطرة على مجلس الشيوخ في الكونغرس بعد فوزهم بمقعدين أساسيين في ولايتي أوهايو وفيرجينيا الغربية.
 
 
وحقّق هذا الفوز بيرني مورينو المولود في كولومبيا والذي عمل في السابق تاجر سيارات، وقد تمكّن من الإطاحة بالسناتور الديمقراطي شيرود براون الذي يشغل منصبه منذ 2007 وكان يأمل بالاحتفاظ به لولاية جديدة.
 
وهذا ثاني مقعد في مجلس الشيوخ يخسره الديمقراطيون لحساب الجمهوريين في الانتخابات التي جرت الثلاثاء ولا تزال نتائجها متقاربة للغاية.
 
ويحتدم الصراع بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي على الفوز بأكبر عدد من المقاعد في انتخابات هذا العام، للسيطرة على الكونغرس.
 
وحتى اللحظة حصد الجمهوريون 51 مقعدا في مجلس الشيوخ، مقابل 42 للديمقراطيين.
 
أما في مجلس النواب فالنتيجة حتى اللحظة 182 مقعدا للجمهوريين مقابل 151 للديمقراطيين.
 
ويحظى الديمقراطيون حاليا بأغلبية ضئيلة للغاية في مجلس الشيوخ (51 مقعدا مقابل 49)، وأي مقعد يذهب للجمهوريين يهدد فرصهم في الاحتفاظ بالأغلبية.
 
وتتوزع مقاعد مجلس الشيوخ التي يجري التصويت عليها هذا العام بين 11 يشغلها الجمهوريون، و19 مقعدا للديمقراطيين، وأربعة مقاعد يحتلها مستقلون يتحدون مع الديمقراطيين.
 
فيما يصوت الأميركيون لانتخاب 435 مرشحا لشغل مقاعد مجلس النواب.
 
ويتمتع الجمهوريون بأغلبية بسيطة في مجلس النواب، حيث يشغلون 220 مقعدا مقابل 212 للديمقراطيين، مع وجود 3 مقاعد شاغرة.
 
ويتحلى مجلس النواب بأهمية على المستوى الدولي لأن جميع مشاريع القوانين المتعلقة بالإيرادات تولد به، وهذا يعني أنه إذا أراد الرئيس إرسال مساعدات إلى أوكرانيا أو إسرائيل أو سن أي قانون آخر يكلف أموالا، يتعين أن يقر مجلس النواب أولا مشروع القانون.
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