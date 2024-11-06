خلال ليلة الانتخابات.. كامالا هاريس لن تلقي كلمة

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أعلنت حملة كامالا هاريس الانتخابية، الأربعاء، أن المرشحة الديمقراطية لن تلقي كلمة أمام أنصارها ليلة الانتخابات، مؤكدة أنها ستوجه كلمة إلى "الأمة" خلال النهار.

وقال سيدريك ريتشموند، أحد مدراء حملة هاريس من جامعة هاورد في واشنطن أمام أنصار لها: "لن تسمعوا كلمة لنائبة الرئيس الليلة لكنكم ستسمعون الأربعاء صباحا، مبررا ذلك بأنه "ما زالت هناك أصوات يجب فرزها".

ونشرت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية كامالا هاريس منشورا على منصة "إكس" بعدما بدأت أولى نتائج السباق الرئاسي المحتدم بينها والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، بالظهور.

وأضافت: "إلى العاملين في مراكز الاقتراع ومسؤولي الانتخابات الذين يعملون بلا كلل لضمان احتساب كل صوت، شكرا لكم".

وكانت هاريس قد قالت في منشور سابق: "إذا كنت لا تزال في الطابور عند إغلاق صناديق الاقتراع، ابق هناك لأن لديك الحق في الإدلاء بصوتك".

وشهد السباق نحو البيت الأبيض أحداثا غير مسبوقة، إذ تعرض ترامب لمحاولتي اغتيال، وانسحب الرئيس جو بايدن فجأة لتدخل نائبته هاريس المنافسة.