الحزب الجمهوري فاز بالأغلبية في مجلس الشيوخ!

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أفادت قناة "فوكس نيوز" الأميركية اليوم بفوز الحزب الجمهوري بالأغلبية في مجلس الشيوخ بعد حصوله على 51 مقعدا، ما يحرم الديمقراطيين من السيطرة على هذا المجلس، بحسب "روسيا اليوم".

في القوام الحالي لمجلس الشيوخ في الكونغرس الأميركي، يملك الديمقراطيون 51 مقعدا في المجلس، ويسيطر الجمهوريون على 49 مقعدا.

ووفقا للقانون الأميركي الحالي، إذا تم تقاسم عدد الأصوات بالتساوي عند النظر في المبادرات التشريعية في مجلس الشيوخ، فإن كلمة الفصل تعود في هذه الحالة إلى نائب رئيس الولايات المتحدة، الذي يتمتع بصلاحيات رئيس مجلس الشيوخ في الكونغرس.

ويتقدم الجمهوريون أيضا في انتخابات مجلس النواب الأميركي. وبحسب التوقعات، سيحصلون على 159 مقعدا من أصل 435، والديمقراطيون على 103.