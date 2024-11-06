إليكم النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأميركية..!

A + A -

تشير النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأميركية إلى تقدم الرئيس السابق والمرشح الجمهوري، دونالد ترامب، على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في غالبية الولايات، وذلك حتى صباح اليوم الأربعاء. وحصد ترامب حتى الآن 230 صوتًا في المجمع الانتخابي، مقابل 210 أصوات لهاريس، بينما يتطلب الفوز الحصول على 270 صوتًا من إجمالي 538 صوتًا.

وتظهر النتائج أن ترامب يتفوق في عدة ولايات، من بينها: أيداهو، ألاباما، أركنساس، إنديانا، أيوا، كانساس، كنتاكي، ميسيسيبي، ميزوري، مونتانا، داكوتا الشمالية، داكوتا الجنوبية، نبراسكا، أوكلاهوما، كارولاينا الجنوبية، تينيسي، فيرجينيا الغربية، وايومنغ، يوتا، لويزيانا، جورجيا، ويسكونسن، كارولاينا الشمالية، بنسلفانيا، تكساس، أوهايو، فلوريدا، وميشيغان.