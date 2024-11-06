وأضافت: "تم إخطار مسؤولي كامبريا في وقت مبكر من يوم الانتخابات بأن مشكلة تقنية في الآلات الإلكترونية منعت الناخبين من مسح بطاقات الاقتراع الخاصة بهم لعدة ساعات، ثم قدّم محامي المقاطعة رون ريباك عريضة طارئة لتمديد ساعات التصويت".ووفقا للعريضة، فقد تسبب الخلل في طوابير طويلة وارتباك، حيث غادر بعض الناخبين دون الإدلاء بأصواتهم.

وحث مسؤولو مقاطعة كامبريا الناخبين على البقاء في الطابور، مؤكدين أنه سيتم احتساب جميع الأصوات.

وفي ولاية كارولينا الشمالية، ذكرت شبكة "سي إن إن" أنه تم تمديد التصويت في دائرتين انتخابيتين.

وأوضح المصدر أن الدائرتين، واحدة في مقاطعة بيرك وأخرى في مقاطعة ويلسون، ستغلقان أبوابهما في الساعة الثامنة مساء بالتوقيت الشرقي.

وتابع أن التمديد جاء بعد "حدوث مشكلات فنية واضحة".

من جانبها، قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن عددا من مراكز الاقتراع في الولايات المتأرجحة في بنسلفانيا وكارولينا الشمالية وجورجيا مددت ساعات التصويت لأنها فتحت أبوابها متأخرة أو واجهت مشاكل في المعدات.

وأفادت شبكة "سي إن إن" بأن نحو 10 مراكز اقتراع في جورجيا ستظل مفتوحة حتى وقت متأخر بسبب الاضطرابات الناجمة عن تهديدات "غير موثوقة".