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حملة هاريس تكشف عدد الأبواب التي طرقتها في ولاية بنسلفانيا

6
NOVEMBER
2024
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كشف مسؤول في حملة المرشحة الديموقراطية للانتخابات الرئاسية الأميركية كامالا هاريس أنه حتى الساعة 11 صباحا من يوم الثلاثاء، تم طرق أكثر من 100 ألف باب من قبل موظفي ومتطوعي الحملة في مختلف أنحاء ولاية بنسلفانيا، وهي ولاية أساسية في السباق الانتخابي.

وعقدت نائبة الرئيس آخر تجمع لها في فيلادلفيا، مساء الإثنين، فيما واصلت حملتها العمل على الأرض، الثلاثاء، وفقا لما ذكره مستشارها لشبكة "سي إن إن" الأميركية.

وقال مستشار هاريس: "نحرص على تغطية كل شبر في الميدان.. والتعليمات هي: واصلوا طرق الأبواب حتى النهاية".

وأبدت حملة هاريس ثقتها في استراتيجية التواصل التي اعتمدتها، إذ حاولت توسيع قاعدتها عبر استقطاب الجمهوريين المستائين في المقاطعات الريفية المحافظة التي دعمت سابقا المرشح الجمهوري دونالد ترامب، فضلا عن تعزيز دعم الناخبين من أصل لاتيني.
وذكرت هاريس، خلال مقابلة إذاعية صباح الثلاثاء: "سأقضي اليوم، طوال اليوم، أتحدث مع الناس وأذكرهم بأهمية الخروج للتصويت. وفي هذا الصدد، أذكّر المستمعين أن اليوم هو يوم الانتخابات".

وأضافت: "أحث الجميع على تذكر أن في ديموقراطيتنا، الناس هم من يقررون، وصوتك هو قوتك".

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