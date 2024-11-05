انطلاق الانتخابات الرئاسية الأميركية

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انطلقت الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأميركية، حيث يصوت الناخبون لاختيار رئيسهم القادم في منافسة محتدمة بين المرشحين الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس، بحسب "روسيا اليوم".

وقد فتحت مراكز الاقتراع في ولايتي فيرمونت ونيو هامبشاير، عند الساعة 6:00 صباحا (2:00 ظهرا بتوقيت موسكو).

وستغلق صناديق الاقتراع الأولى في الساعة 18:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (الساعة 01:00 بعد منتصف الليل بتوقيت موسكو).

وستغلق آخر مراكز الاقتراع في الساعة 01:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (الساعة 8:00 صباحا بتوقيت موسكو).

يذكر أن هذه الانتخابات تشمل أيضا انتخاب اعضاء مجلس النواب وثلث مقاعد مجلس الشيوخ.

ومع نهاية اليوم، ستبدأ عملية فرز الأصوات لتحديد الفائز، إلا أن النتائج الرسمية قد تستغرق وقتا نظرا للزيادة المتوقعة في التصويت بالبريد والتصويت المبكر هذا العام.