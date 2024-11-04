هاريس أم ترامب.. لمن يصوت المشاهير؟

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استقطبت الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب مجموعة من النجوم خلال سباقهما نحو البيت الأبيض.

أي المشاهير يدعمون كامالا هاريس؟

المغنية والممثلة بيونسيه.

المغنية تايلور سويفت.

مغني الراب إيمينيم.

الممثلة جوليا روبرتس.

الممثلة جينيفر لوبيز.

أي المشاهير يدعمون دونالد ترامب؟

المغني جيسون ألدين.

عارضة الأزياء ومغنية الراب أمبر روز.

الممثل زاكاري ليفي.

الموسيقي كيد روك.

لاعب كرة السلة كريس جانسون.

ويؤثر المشاهير والنجوم من دون شك على آراء الناخبين من جمهورهم بشكل كبير قبل أيام فقط من 5 نوفمبر.

ومن المقرر أن يتم تنصيب الفائز في انتخابات الرئاسية الأميركية في 20 يناير 2025.