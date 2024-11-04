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قبل الانتخابات بيومين.. حدث يثير الجدل

4
NOVEMBER
2024
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بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، يستمر الرئيس الأميركي جو بايدن في الابتعاد عن حملات نائبة الرئيس كامالا هاريس الانتخابية قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث شوهد مستمتعًا بغداء استمر ساعتين في نادي غولف فاخر في ويلمنغتون بولاية ديلاوير، وذلك بالتزامن مع حملة مكثفة لنائبته في الولايات المتأرجحة للحصول على أصوات حاسمة.

وفقا للصحيفة، أثار غياب بايدن، الذي يبلغ من العمر 81 عامًا، عن مشهد الحملة الانتخابية العديد من التساؤلات، لا سيما بعد سلسلة من الأخطاء الفادحة التي صدرت عنه مؤخرا.

ومن بين هذه الأخطاء، وصفه لأنصار ترامب بـ"القمامة" في مكالمة لجمع التبرعات، وهو ما جاء في توقيت حساس أعقب خطاب هاريس الختامي.

وفي سياق متصل، أوضح كاتب خطابات الرئيس السابق باراك أوباما، جون فافرو، أن انسحاب بايدن من الحملة قد يكون إيجابيا لحملة هاريس، موضحا أن بقاء الرئيس بعيدا عن الأضواء قد يمنح هاريس فرصة للتركيز على توجيه الرسائل الانتخابية دون إلهاء.

 

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