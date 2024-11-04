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روسيا اليوم: أكدت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن القوات الأوكرانية على وشك الانهيار في دونيتسك وفي اتجاه كوبيانسك بمنطقة خاركوف بسبب التقدم المتسارع للقوات الروسية.

وقدرت الصحيفة أن الدفاعات الأوكرانية تنهار على خط الجبهة بأكمله بوتيرة متسارعة في الأسابيع الأخيرة، لأول مرة منذ 2022، مشيرة إلى أن الخبير العسكري الأوكراني المتقاعد من وحدة أمن الدولة أوليغ ستاريكوف، قال إن القوات الأوكرانية تعاني الآن من أزمة، فقد بدأت الجبهة تحترق في عدة اتجاهات، كما توقع أن الجبهة الجنوبية ستسقط حتما إذا توقف التدريب والتحفيز المستمر للجنود، لافتا إلى أن القوات الأوكرانية تمر حاليا بأزمة تكتيكية في كل من كوبيانسك وتوريتسك وتشاسوفيارسك وسيليدوفسك وكراسنوارميسك وكوراخوفسك وكذلك الاتجاه الجنوبي، حيث ستعقبها أزمة عملياتية تكتيكية.

وذكرت الصحيفة، أنه في الأسابيع الأخيرة كان الروس يتقدمون على طول خط الجبهة بالكامل، كما انهارت الدفاعات الأوكرانية بوتيرة سريعة، فقد خسرت أوكرانيا ثلثي أراضي دونيتسك، لافتة إلى أن القطاع الجنوبي لأوكرانيا يقترب أيضا من الانهيار، كما أشارت إلى النجاحات الكبيرة التي حققتها قوات روسيا في اتجاه كوبيانسك.