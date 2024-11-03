جيش العدو يطرد عضو كنيست من الخدمة بسبب "مكتبه المزعوم ب لبنان"

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طرد جيش العدو الإسرائيلي النائب بالكنيست يتسحاق كروزر من الخدمة الاحتياطية العسكرية، بعد تداول صورة له من منزل في جنوب لبنان، أعلن فيها "افتتاح مكتب" له، على سبيل التهكم، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وأظهرت الصورة التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، العضو عن حزب "عوتسماه يهوديت" بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، محاطا بجنود من الجيش، وكتبوا على جدران المنزل باللغة العبرية "مكتب النائب كروزر".

وقال الجيش الإسرائيلي حول الواقعة: "حققنا في الحادث، وتقرر إنهاء الخدمة الاحتياطية للفرد المعني".

وأكد كروزر عبر حسابه على منصة إكس فصله من الخدمة.

وكتب: "نعم، تم فصلي من خدمة الاحتياط. هل تعلمون لماذا؟ بسبب استفسار من صحيفة هآرتس (التي وصف ناشرها الأسبوع الماضي مقاتلي حماس بمقاتلي الحرية) حول سبب نشر صورة لي من لبنان. كان لي الشرف أن أقاتل من أجلكم بأكثر من 100 يوم احتياط في العام الماضي.

سأواصل القتال من أجلكم في الكنيست الإسرائيلي مع زملائي في كتلة عوتسما يهوديت. أشكركم جميعا على الدعم الذي أتلقاه".