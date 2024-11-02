خامنئي لاسرائيل: سيتلقون ردا صارما على ما يفعلونه ضد إيران والمقاومة

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قال المرشد الإيراني الإيراني علي خامنئي اليوم السبت إن الأعداء بمن فيهم الولايات المتحدة و"إسرائيل" سيتلقون ردا صارما على ما يفعلونه ضد إيران والمقاومة.



وأضاف خامنئي أن بلاده لن تتراجع عن مواجهة العدو ولن تترك أي تحرك من جانبه دون رد.

وتأني تصريحات المرشد الإيراني بعد أسبوع من هجوم إسرائيلي استهدف مواقع عسكرية في إيران.

وكان خامنئي قال بعيد الغارات الإسرائيلية إنه يجب عدم المبالغة أو التقليل منها.

من جهته، قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد علي محمد نائيني إن الرد الإيراني على "إسرائيل" أمر حتمي وسيكون حاسما وقويا ومدروسا وأبعد مما يتصوره العدو على حد تعبيره.

وأضاف نائيني أن على "إسرائيل" أن تعلم بأنه لا يمكنها أن ترتكب أي عدوان وألا تتلقى ردا عليه.