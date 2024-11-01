لقاء رئيس الوزراء البريطاني وأمير قطر أكد الحاجة لتعاون الشركاء لضمان الاستقرار الإقليمي

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أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية، أن “رئيس الوزراء ستارمر وأمير قطر أكدا الحاجة لتعاون الشركاء لضمان الاستقرار الإقليمي”، لافتةً الى أن “رئيس الوزراء يثني على قيادة الدوحة لمساعي وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن بغزة”.

هذا وقال الديوان الأميري القطري إن “الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالاً من رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، بحثا فيه الأوضاع في غزة ولبنان وخفض التصعيد”.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية أن “الجانبين بحثا العلاقات الثنائية الإستراتيجية بين البلدين”.

وأضافت أنه “جرى خلال الاتصال استعراض عدد من التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان، والسبل الدبلوماسية الكفيلة بخفض التصعيد ووقف إطلاق النار”.