"وول ستريت جورنال" عن مسؤولين إسرائيليين: "إيران تفكر بجدية في الرد"

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نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين إسرائيليين، أن "إيران تفكر بجدية في الرد ونحن على استعداد لشن هجوم أكثر عدوانية".

وأمس، نقل موقع "أكسيوس" عن مصادر، عن "معلومات إسرائيلية تتوقع تنفيذ هجوم إيران بعدد كبير من المسيرات والصواريخ الباليستية"، لافتاً الى أن "إيران تستعد لمهاجمة إسرائيل من الأراضي العراقية في الأيام المقبلة".

وكان قد أكد رئيس مكتب المرشد الإيراني علي الخامنئي، أن "دفاعاتنا منعت طائرات الكيان الصهيوني من اختراق أجوائنا وأضرار الهجوم كانت طفيفة"، مشدداً على أن "هجوم الكيان الصهيوني علينا كان يائسا وسنرد عليه ردا قاسيا ومؤلما".