فيضانات إسبانيا المدمرة.. ارتفاع حصيلة القتلى إلى 155

A + A -

أعلنت السلطات الإسبانية، الخميس، ارتفاع عدد القتلى جراء الفيضانات المدمرة التي شهدتها البلاد إلى ما لا يقل عن 155 شخصا.

وتجتاح أمطار غزيرة ورياح شديدة جنوب إسبانيا وشرقها منذ مطلع الأسبوع، ما أدى إلى فيضانات قاتلة في فالنسيا ومنطقة الأندلس في جنوب البلاد.

وقد انقطعت الكهرباء والاتصالات الهاتفية عن أجزاء من منطقة فالنسيا كما عزلت بعض الأماكن بسبب مياه الفيضانات.

وأظهرت مقاطع فيديو سيولا من المياه تفيض في الشوارع وتجرف السيارات، فيما تعطلت حركة السكك الحديد والنقل الجوي بشكل كبير.

وألغيت رحلات القطارات إلى مدينتي مدريد وبرشلونة بسبب السيول، وجرى تعليق الدراسة وتوقفت الخدمات الأساسية في المناطق الأشد تضررا.

وحثت خدمات الطوارئ المواطنين على تجنب التنقل برا ومتابعة أي تحديثات تصدر عن مصادر رسمية.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة التأهب القصوى في فالنسيا، مع بلوغ مستوى مياه الأمطار في مناطق مثل توريس وأوتيل 200 مليمتر.