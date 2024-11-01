سكاي نيوز عربية: بيروت... عشرات المباني سويت بالأرض جراء الغارات الإسرائيلية

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سكاي نيوز عربية: أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن عشرات المباني في الضاحية الجنوبية لبيروت سويت بالأرض جراء الغارات الإسرائيلية فجر اليوم الجمعة.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ 10 غارات عنيفة، استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت في مناطق: الغبيري، الكفاءات، أوتوستراد السيد هادي، محيط مجمع المجتبى، طريق المطار القديم، تحويطة الغدير، الرويس، حارة حريك والمريجة.

وأضافت الوكالة أن الغارات خلفت دمارا هائلا في المناطق المستهدفة، حيث سويت عشرات المباني أرضا، بالإضافة إلى اندلاع حرائق.

وكان الجيش الإسرائيلي شن فجر اليوم الجمعة 10 غارات استهدفت الضاحية الجنوبية، وذلك في أول قصف تشنه على المنطقة منذ ما يقرب من أسبوع.