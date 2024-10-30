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استطلاع: الأميركيون قلقون من توسع الصراع في الشرق الأوسط

30
OCTOBER
2024
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تدعم أميركا إسرائيل في حربها بغزة بقوة تدعم أميركا إسرائيل في حربها بغزة بقوة أظهر استطلاع حديث للرأي أن العديد من الناخبين الأميركيين يشعرون بالقلق من احتمال تصاعد الصراع الدائر في الشرق الأوسط وتحوله إلى حرب إقليمية شاملة.

وأعرب نحو نصف المستطلعة آراؤهم عن قلق "بالغ" أو "جدا" بشأن احتمال نشوب حرب أوسع في المنطقة، بحسب ما نقلت وكالة الأسوشيتد برس

وعلى الرغم من وجود قلق بشأن تزايد الصراع، وفقا للاستطلاع الذي أجراه مركز "إيه بي – نورك" لأبحاث الشؤون العامة، فإن عددا أقل من الناخبين، حوالي 4 من كل 10، يشعرون بالقلق من انجرار الولايات المتحدة إلى حرب في الشرق الأوسط.وأجري هذا الاستطلاع قبل الضربة الإسرائيلية ضد إيران يوم الجمعة الماضي.

وأصبح الصراع في الشرق الأوسط قضية رئيسية في الحملات الانتخابية الأميركية حيث يحاول الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس كامالا هاريس كسب الناخبين المسلمين واليهود في الولايات التي تشهد منافسة مثل ميشيغان وبنسلفانيا. وعلى الرغم من أن الديمقراطيين والجمهوريين يشعرون بالقلق على نحو مماثل بشأن احتمال توسع الحرب، فإنهم يختلفون بشأن من يتحمل المسؤولية عن التصعيد الأخير.

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