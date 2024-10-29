أميركا تطرح هدنة في غزة لمدة 28 يوماً وصفقة لإطلاق سراح الرهائن

A + A -

الشرق الأوسط السعودية: واشنطن-

ذكر موقع «أكسيوس» نقلاً عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز طرح اتفاقاً لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 28 يوماً وإطلاق سراح نحو ثمانية رهائن محتجزين لدى حركة «حماس» الفلسطينية وإطلاق سراح عشرات السجناء الفلسطينيين لدى إسرائيل.

وأضاف الموقع أن بيرنز ناقش الفكرة خلال اجتماع عقده، يوم (الأحد)، مع نظيريه الإسرائيلي والقطري، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.



وأعلنت إسرائيل، يوم (الاثنين)، أنها بصدد مناقشة «خطة اتفاق» جديدة بشأن إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، بعد عودة كبير مفاوضيها من قطر، بحسب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.