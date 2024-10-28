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هاريس اعلنت استعدادها لإجراء اختبار القدرات العقلية IQ وتتحدى ترامب أن يجريه!

28
OCTOBER
2024
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أعلنت المرشحة الديمقراطية للرئاسة كامالا هاريس عن استعدادها للخضوع لاختبار القدرات العقلية IQ ، ودعت منافسها الجمهوري الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى إجرائه أيضا.
 
وقالت هاريس في مقابلة مع قناة "سي بي إس": "بالطبع أتحداه أن يفعل الشيء نفسه (اختبار القدرات العقلية) ولكني أعتقد أن ترامب أصبح في الواقع غير مستقر عقليا".
 
وأشارت إلى قول عدد من كبار المسؤولين السابقين في إدارة ترامب إنه "غير صالح لمنصب الرئيس".
 
وسبق أن نشرت هاريس تقريرا طبيا أكد فيه طبيبها جوشوا سيمونز أن هذه السياسية هي "بكامل صحتها العقلية الممتازة" قبل شهر من الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

وقال التقرير إن هاريس (60 عاما) تتبع "نظاما غذائيا صحيا للغاية" وتحافظ على أسلوب حياة نشط، ولم يكشف فحصها الطبي الأخير، الذي أجري في أبريل عن أي مشاكل.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر، وسيمثل الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس كامالا هاريس، والحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب.

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