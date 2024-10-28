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ترامب في تجمع انتخابي: هاريس "دمرت الولايات المتحدة"

28
OCTOBER
2024
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اتّهم المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب منافسته الديمقراطية كامالا هاريس الأحد بتدمير الولايات المتحدة.
 
وقال ترامب أمام حشد في ساحة ماديسون سكوير غاردن الشهيرة مهاجما هاريس "لقد دمّرتِ بلدنا. لن نتحمل ذلك بعد الآن يا كامالا، أنتِ مطرودة. اخرجي. اخرجي. أنت مطرودة".
 
وهاجم ترامب إدارة الرئيس جو بايدن قائلا إنها لم تستجب كما يجب لإعصار هيلين في كارولينا الشمالية، مضيفا: "لقد أنفقوا أموالهم على جلب المهاجرين غير الشرعيين، لذلك لم يكن لديهم أموال لجورجيا وكارولينا الشمالية وألاباما وتينيسي وفلوريدا وكارولينا الجنوبية".
 
ووعد ترامب الأميركيين قائلا: "أنا هنا اليوم حاملا رسالة أمل لكل الأميركيين... بتصويتكم في هذه الانتخابات، سأنهي التضخم"، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية.
 
وأضاف الرئيس الأميركي السابق: "سأوقف غزو المجرمين القادمين إلى بلادنا، وسأعيد الحلم الأميركي".
 
وتابع: "إذا فزت، فسنقوم بسرعة ببناء أعظم اقتصاد في تاريخ العالم".
 
وخلال كلمته، أعلن ترامب أيضا عن سياسة جديدة ستوفر ائتمانا ضريبيا "لأولئك الذين يعتنون بأحد الوالدين أو أحد أفراد أسرته"، مضيفا: "لقد حان الوقت للاعتراف بهم".
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