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"لست قلقة".. هاريس تعلّق على محادثات ترامب ونتنياهو

28
OCTOBER
2024
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قالت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي يوم الأحد إنها غير قلقة من المحادثات بين الرئيس السابق دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدة مواقفها إزاء الصراع في الشرق الأوسط.
 
وتواجه هاريس المرشحة للرئاسة عن الحزب الديمقراطي منافسها ترامب مرشح الحزب الجمهوري في سباق متقارب في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في الخامس من نوفمبر.
 
وردت هاريس قائلة "لا" عندما سُئلت عما إذا كانت تشعر بأن المحادثات بين ترامب ونتنياهو يمكن أن تقوض ما تحاول الحكومة الأميركية الحالية تحقيقه.
 
وتحدث ترامب ونتنياهو في مناسبات عدة في الأسابيع القليلة الماضية، وكانت لديهما علاقات وثيقة عندما كان ترامب رئيسا، إذ نقلت الولايات المتحدة سفارتها من تل أبيب إلى القدس.
 
وفي تصريحاتها لصحفيين يوم الأحد، قالت هاريس: "أعتقد أنه من الأهمية البالغة أن تشارك الولايات المتحدة بنشاط في تشجيع ذلك (وقف إطلاق النار)، وأن تنتهي هذه الحرب وأن نخرج الرهائن، ولكن أيضا أن يكون هناك التزام حقيقي بين الدول بحل الدولتين واليوم التالي (في غزة)".
 
ويدعم الرئيس جو بايدن إسرائيل خلال حربيها في غزة ولبنان بعد هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023.
 
وتعهد المرشحان للرئاسة الأميركية ترامب وهاريس بدورهما بالحفاظ على دعم الولايات المتحدة لحليفتها.
 
وفي هجوم السابع من أكتوبر 2023، تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه أدى إلى مقتل 1200 شخص وخطف نحو 250 رهينة.
 
أما الهجوم الإسرائيلي اللاحق على غزة، فتقول وزارة الصحة في القطاع إنه تسبب في مقتل نحو 43 ألف شخص.
 
كما أدى الهجوم إلى نزوح كل سكان غزة تقريبا وتسبب في أزمة جوع وأثار اتهامات بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية، وهو ما تنفيه إسرائيل.
 
وفي لبنان، أودت الحملة الإسرائيلية المنفصلة بحياة أكثر من 2500 شخص وشردت أكثر من مليون.
 
وتقول إسرائيل إنها تستهدف مقاتلي جماعة حزب الله الذين تبادلوا إطلاق النار عبر الحدود مع إسرائيل خلال العام المنصرم.
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