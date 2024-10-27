A + A -

بعض ما جاء في مانشيت النهار:

اعتبرت الضربة الإسرائيلية أمس لإيران بانها مؤشر "إيجابي" الى ان الامور ليست ذاهبة نحو حرب شاملة في المنطقة وذلك بعد فترة من حبس الانفاس خوفا من ضربة اسرائيلية "مجنونة". وشكل الرد الاسرائيلي "المضبوط"، والذي أفادت تقارير إعلامية ان ايران أُبلغت مسبقا به من قبل إسرائيل كما من جانب واشنطن ، دليلا على ان رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو قد يكون تخلّى عن ورقة جرالشرق الاوسط برمّته الى النار. اما المواقف الايرانية الاولى بعد الضربة، فبدورها، حملت مؤشرات الى ان طهران ستمتص ما حصل ولن تذهب نحو رد على الرد. ولعب الاميركيون في كل الأحوال دورا أساسيا في الحفاظ على سيناريو ضربة لا تذهب بالمنطقة الى مواجهة واسعة .

ورغم المناخ المتوتر الذي أحدثه رد إسرائيل على ايران افادت وزارة الخارجية الأميركية، بأن وزير الخارجية انتوني بلينكن بحث مع نظيره البريطاني ديفيد لامي مساعي الحل الدبلوماسي في لبنان والتزام البلدين بالاستقرار”.