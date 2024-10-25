ترامب: بايدن "أحمق غبي"

A + A -

وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن بأنه "أحمق غبي".

وقال ترامب في تجمع حاشد في أريزونا: "العالم كله ينظر إلينا ويرى هؤلاء الأشخاص الذين لا يستحقون الوصول للسلطة".

وأضاف: "سواء كنت تحبه أم لا، أنا لست من محبيه. هل رأيته بالأمس (بايدن)؟ كم هو غبي وأحمق".

هذا وقال دونالد ترامب في وقت سابق، إن الرئيس جو بايدن يشعر بالكره تجاه نائبته كامالا هاريس بسبب ما أسماه "انقلاب القصر" والذي أجبره على الانسحاب من السباق الرئاسي.

وأصبحت هاريس مرشحة حزبها لانتخابات الرئاسة في يوليو، ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر 2024.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر المقبل، حيث تتنافس المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب على منصب رئاسة الولايات المتحدة.