نائب رئيس الوزراء الأفغاني يدعو لمنع الترحيل القسري للاجئين الأفغان

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دعا نائب رئيس الوزراء الأفغاني للشؤون السياسية المولوي عبد الكبير إلى وقف الترحيل القسري للأفغان من دول اللجوء.

ونقلت قناة "تولو" التلفزيونية عن كبير قوله: "نناشد الدول المجاورة وجميع الدول الأخرى في العالم التي يحق للأفغان الإقامة فيها، عدم إجبار اللاجئين على العودة، وعدم ترحيلهم قسرا والسماح لهم بالعودة طوعا إلى أفغانستان".

ودعا نائب رئيس الوزراء جميع البلدان المضيفة إلى معاملة اللاجئين الأفغان بالاحترام الواجب.

وفي حديثه عن التقدم الذي حدث في المجالين السياسي والاقتصادي في البلاد، نصح المسؤول الأفغاني، رجال الأعمال الأفغان الذين يجدون أنفسهم في الخارج بالاستثمار في وطنهم وخلق المزيد من فرص العمل لمواطنيهم.

وقال "إننا نطلب من الأفغان من رجال الأعمال الذين لديهم رأس المال أن يأتوا إلى أفغانستان ويمارسوا الأعمال والتجارة هنا. أنت تحقق أرباحا في الخارج، ولكنك تفعل الشيء نفسه في أفغانستان بهدف خلق فرص عمل للأفغان الفقراء".

من حهته، أشار وزير شؤون اللاجئين، خليل الرحمن حقاني، إلى أنه بعد "استعادة الإمارة الإسلامية"، عاد الملايين من المواطنين بالفعل إلى وطنهم، حيث أصبحوا الآن آمنين.

وفي معرض حديثه عن سياسات عدد من الدول تجاه اللاجئين الأفغان، قال حقاني: "إنهم يحاولون جني الأموال من الاتجار بالبشر، واليوم، منذ هزيمة العدو هنا، يريدون جلب الانقسام وعدم الاستقرار إلى أفغانستان".