وول ستريت جورنال: روسيا قدمت «معلومات» للحوثيين استخدمت في مهاجمة سفن

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الشرق الأوسط السعودية: واشنطن-

قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن روسيا قدمت بيانات للحوثيين الذين يهاجمون السفن الغربية في البحر الأحمر في وقت سابق من هذا العام، ما ساعدهم على مهاجمة شريان رئيسي للتجارة العالمية وزعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر.

ونقلت الصحيفة عن شخص مطلع على الأمر ومسؤولين دفاعيين أوروبيين قولهم إن الحوثيين، الذين بدأوا هجماتهم في أواخر العام الماضي بسبب حرب غزة، بدأوا في النهاية في استخدام بيانات الأقمار الصناعية الروسية مع توسيع ضرباتهم.

وذكر أحد الأشخاص أن البيانات تم تمريرها من خلال أعضاء في الحرس الثوري الإيراني، الذين كانوا مع الحوثيين.

وأوضحت الصحيفة أن تلك المساعدة، التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا، تُظهر مدى استعداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للذهاب لتقويض النظام الاقتصادي والسياسي الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة.

وفي هذه الحالة، دعمت روسيا الحوثيين المدعومين من إيران، الذين تصنفهم الولايات المتحدة كجماعة إرهابية، حيث نفذوا سلسلة من الهجمات في أحد أكثر طرق الشحن ازدحامًا في العالم.



وكما يقول المحللون، سعت روسيا على نطاق أوسع إلى تأجيج عدم الاستقرار من الشرق الأوسط إلى آسيا لخلق مشاكل للولايات المتحدة.

وقد جذب الصراع المتسع في الشرق الأوسط، الذي أشعله هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي على إسرائيل، الموارد والاهتمام في وقت سعت فيه واشنطن إلى التركيز على التهديدات من روسيا والصين.

وقال ألكسندر جابوييف، مدير مركز كارنيغي روسيا أوراسيا، وهو مركز أبحاث مقره برلين: "بالنسبة لروسيا، فإن أي اشتعال في أي مكان هو خبر جيد، لأنه يأخذ انتباه العالم بعيدًا عن أوكرانيا وتحتاج الولايات المتحدة إلى تخصيص الموارد مثل أنظمة باتريوت أو قذائف المدفعية ومع وجود الشرق الأوسط، فمن الواضح أين ستختار الولايات المتحدة".

وقالت الصحيفة إن موسكو سعت إلى بناء شراكات عسكرية أكثر وثوقًا مع الأنظمة الاستبدادية، وجر إيران وكوريا الشمالية إلى عمق جهودها الحربية في أوكرانيا، وقدمتا ذخيرة وطائرات بدون طيار وصواريخ، وأرسلت كوريا الشمالية 3000 جندي للتدريب في روسيا في الأسابيع الأخيرة، وفقًا لمسؤولين أمريكيين وكورييين جنوبيين.

وهؤلاء الجنود يقدمون مساعدة ميدانية لروسيا، التي تعاني من نقص في القوى العاملة والمواد، ولكنها تخدم أيضًا الأهداف الاستراتيجية لموسكو من خلال زعزعة استقرار منطقتين حيث يواجه شركاؤها الولايات المتحدة وحلفائها.

وأعربت كوريا الجنوبية، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة في شرق آسيا، عن قلقها المتزايد إزاء احتمال اكتساب الكوريين الشماليين خبرة في ساحة المعركة من خلال حرب أوكرانيا.

وتعد كوريا الجنوبية واحدة من أسرع مصنعي الأسلحة نموًا في العالم، وحذرت سيول من أنها ستتخذ تدابير ردًا على ذلك، بما في ذلك إرسال مساعدات قاتلة إلى أوكرانيا في حين أرسلت كوريا الجنوبية أسلحة إلى الدول التي تدعم أوكرانيا، فقد رفضت إرسال الأسلحة بشكل مباشر.

وفي الشرق الأوسط، تؤكد المساعدة الروسية على التحول في استراتيجيتها، حيث عزز بوتين العلاقات مع إيران، في حين قلل من علاقته الطويلة الأمد مع إسرائيل ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وانخرطت إسرائيل في صراع متزايد مع إيران والجماعات التي تدعمها في المنطقة، مثل حماس في غزة، وحزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن.

وانتقد بوتين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن الصراع في غزة. وقال يوم الخميس إن المنطقة على شفا حرب شاملة.

وبدأ الحوثيون في شن هجماتهم في البحر الأحمر، حيث تبحر السفن من وإلى قناة السويس، في أواخر العام الماضي احتجاجًا على الحرب الإسرائيلية على غزة، واستمروا في ذلك خلال الأشهر الأولى من هذا العام. وفي المجموع، هاجموا أكثر من 100 سفينة منذ نوفمبر (تشرين لثاني) 2023، وأغرقوا سفينتين واختطفوا أخرى.

وتسببت الهجمات في اضطرابات كبيرة في التجارة العالمية، حيث تحولت السفن لفترة جنوبًا حول رأس الرجاء الصالح، وهي رحلة أطول وأكثر تكلفة. ويمر ما يقرب من 1 من كل 10 براميل من النفط يتم شحنها يوميًا في جميع أنحاء العالم عبر باب المندب، المضيق الذي يفصل البحر الأحمر عن المحيط الهندي.

وبحسب شركة "ويندوارد" للاستخبارات البحرية، انخفضت حركة ناقلات النفط عبر هذا الطريق بنسبة 77% في أغسطس (آب) 2024 مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وتعهدت الولايات المتحدة بحماية الممرات الملاحية الدولية، وفي ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي أطلقت تحالفًا بحريًا متعدد الجنسيات لمرافقة السفن التي تمر عبر المضيق. وبحلول أبريل (نيسان)، أنفقت الولايات المتحدة نحو مليار دولار على الذخائر لتدمير الطائرات بدون طيار والصواريخ الحوثية وحماية الشحن في البحر الأحمر. ومنذ ذلك الحين، ذهبت الولايات المتحدة إلى أبعد من ذلك، وأرسلت في وقت سابق من هذا الشهر قاذفات بي-2 سبيريت لضرب الحوثيين.

وكانت الولايات المتحدة قلقة من أن روسيا قد تصعد الموقف بشكل أكبر من خلال تزويد الحوثيين بصواريخ روسية مضادة للسفن أو مضادة للطائرات يمكن أن تهدد جهود الجيش الأميركي لحماية السفن في المنطقة، ولكن لا يوجد حتى الآن دليل على أن روسيا فعلت ذلك.