A + A -

أعرب وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الأربعاء لنظيره الإسرائيلي يؤاف غالانت عن "قلقه العميق" إزاء مقتل ثلاثة عسكريين لبنانيين بنيران الجيش الإسرائيلي.

وكان الجيش اللبناني قد أعلن الأحد مقتل ثلاثة من جنوده بنيران إسرائيلية استهدفت مركبتهم في جنوب البلاد، حيث يقوم الجيش الإسرائيلي بعمليات توغل ضد حزب الله الموالي لإيران.

وفي اتصال هاتفي أجراه بنظيره الإسرائيلي الأربعاء، قال الوزير الأميركي بحسب بيان للبنتاغون إنه أعرب "عن قلقه البالغ إزاء الأنباء الواردة بشأن ضربات ضد القوات المسلحة اللبنانية".

وأكد البنتاغون في بيانه أن أوستن شدد على ضرورة أخذ كل التدابير اللازمة لضمان أمن القوات المسلحة اللبنانية وقوات حفظ السلام الأممية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل)".

ونفذ الجيش الإسرائيلي الذي وسّع حربه ضد حماس في غزة إلى لبنان لمحاربة حزب الله، عمليات توغل برية في الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى غارات جوية طالت "اليونيفيل" وكذلك أيضا الجيش اللبناني.

ويأتي تصريح أوستن في وقت يقود فيه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن جولة إقليمية تهدف إلى احتواء التصعيد العسكري في المنطقة.