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أعلن البيت الأبيض الأربعاء أن القوات الكورية الشمالية التي تتدرب حاليا في روسيا ستصبح أهدافا عسكرية مشروعة إذا شاركت في القتال في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيين "إذا قرر هؤلاء الجنود الكوريون الشماليون الانضمام إلى القتال ضد أوكرانيا، فسيصبحون أهدافا عسكرية مشروعة".

وكان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن قد قال الأربعاء إن هناك أدلة على أن كوريا الشمالية أرسلت قوات إلى روسيا، واصفا هذه الخطوة بأنها "قضية خطيرة للغاية" إذا انضموا إلى الحرب في أوكرانيا إلى جانب موسكو، وحذر من العواقب المحتملة لها.

وأضاف أوستن للصحفيين خلال زيارة إلى روما: "إذا كانوا مقاتلين، فإن نيتهم هي المشاركة في هذه الحرب نيابة عن روسيا، وهذه قضية خطيرة للغاية، وسيكون لها تأثيرات ليس فقط في أوروبا، بل ستؤثر أيضا على الأوضاع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

وتعد تصريحات أوستن أول تأكيد علني أميركي على إرسال كوريا الشمالية قوات إلى روسيا، بعدما قال رئيس جهاز الاستخبارات الكورية الجنوبية للمشرعين إن 3 آلاف جندي كوري شمالي موجودون الآن في روسيا لتلقي التدريب على الطائرات المسيرة وغيرها من المعدات قبل نشرهم في ساحات القتال في أوكرانيا.