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هاريس تصف ترامب بالفاشي.. واستطلاع يكشف تقدم المرشح الجمهوري

24
OCTOBER
2024
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أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأربعاء أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري، يتقدم على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس بنسبة 47 إلى 45 بالمئة.
 
وشمل الاستطلاع 1500 ناخب مسجل في الفترة من 19 إلى 22 أكتوبر بهامش خطأ أكثر أو أقل من 2.5 نقطة مئوية.
 
وعبّرت نائبة الرئيس الأميركي، هاريس، خلال جلسة حوارية انتخابية نظمتها شبكة "سي إن إن" الأربعاء عن قناعتها بأن منافسها الجمهوري رجل "فاشي".
 
وقبل أقل من أسبوعين من الانتخابات الرئاسية، سأل المذيع في "سي إن إن" أندرسون كوبر نائبة الرئيس "هل تعتقدين أن دونالد ترامب فاشي؟"، فأجابت "أجل، أعتقد ذلك".
 
وأضافت "أعتقد أيضا أنه يجب الوثوق بالأشخاص الذين يعرفونه جيدا على هذا الصعيد".
 
وجرى هذا الحوار في إطار جلسة حوارية انتخابية نظّمتها الشبكة الإخبارية في بنسلفانيا، الولاية المتأرجحة التي يعتبر الفوز فيها مفتاحا أساسيا لهاريس لنيل مفاتيح البيت الأبيض.
 
 
وطُرح هذا السؤال على هاريس هذا الأسبوع بعد أن قال جون كيلي الذي كان يتولى منصب كبير موظفي البيت الأبيض في عهد ترامب إن الملياردير الجمهوري رجل فاشي بكل ما للكلمة من معنى.
 
وبحسب كيلي فقد سبق لترامب أن قال إن الديكتاتور النازي أدولف هتلر "فعل أشياء جيدة".
 
وفي خطاب مقتضب ألقته في واشنطن الأربعاء، قالت هاريس إن ترامب يصبح "أكثر فأكثر غير متوازن" ويسعى خلف "السلطة المطلقة".
 
وقالت نائبة الرئيس "إنه لأمر مزعج للغاية وخطر للغاية أن يستذكر دونالد ترامب أدولف هتلر".
 
ويصف المرشح الجمهوري منافسته الديموقراطية أيضا بأنها "فاشية"، وينعتها كذلك بـ"الماركسية" و"الشيوعية".
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