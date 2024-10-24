الداخلية التركية تعلن تفاصيل هجوم أنقرة.. وأعداد الضحايا

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أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، الأربعاء، مقتل 4 أشخاص وجرح 14 آخرين في هجوم وقع قرب العاصمة أنقرة.

وأوضح الوزير في وقت سابق أن هجوما داميا وقع في المقر الرئيسي لشركة صناعات الطيران والفضاء التركية (توساش) بالقرب من أنقرة، فيما عرضت وسائل إعلام لقطات لمهاجمين مسلحين يدخلون المبنىوسط تقارير عن إطلاق نار وانفجار قوي.

وقال وزير الداخلية علي يرلي قايا على إكس "وقع هجوم إرهابي على منشآت توساش في كهرمان قازان بأنقرة. للأسف سقط قتلي وجرحى".

وفي وقت لاحق، قال وزير الداخلية إنه يرجح أن منفذي الهجوم من أعضاء حزب العمال الكردستاني.

وأظهرت صور تلفزيونية بوابة متضررة واشتباكا في موقف للسيارات بالقرب منها.

وشركة توساش واحدة من أهم شركات الدفاع والطيران في تركيا، وتنتج الطائرة قآن، أول طائرة مقاتلة مصنوعة في تركيا، إلى جانب مشروعات أخرى، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.